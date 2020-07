Decreto Semplificazioni: Boccia, soddisfatti per i passi in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto Semplificazioni anche oggi abbiamo fatto passi in avanti: siamo soddisfatti. Così in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. “Siamo tutti a lavoro per assicurare tempi rapidi a cittadini e imprese, procedure amministrative semplificate e stop a lungaggini e tempi morti della burocrazia”, ha detto, sottolineando che ogni procedura dovrà avere tempi brevi e termini di risposta certi. “Più termini perentori ci saranno, più le imprese potranno programmare con certezza i loro impegni e i cittadini potranno vedere rispettati i loro diritti: un contributo importante può venire dagli aspetti che riguardano i rapporti tra Regioni, enti locali e governo centrale”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che “rispetteremo l’autonomia dei singoli territori ma accorceremo i tempi delle decisioni pubbliche”. (Com)