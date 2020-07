Abruzzo: su autostrada A14 D’Annuntiis scrive a De Micheli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tale problematica - prosegue il sottosegretario - molto sentita non solo degli abruzzesi, ma da tutti i cittadini che percorrono l'autostrada, qualora non venisse dipanata nel più breve tempo possibile, creerà disagi illimitati durante tutto il periodo estivo, con evidenti ripercussioni negative sull'economia della nostra regione, già messo in grave difficoltà economica dall'emergenza Covid-19, con chiare e smisurate perdite in termini di presenze e quindi monetarie, non solo nelle località di mare e di villeggiatura, con possibili e probabili disdette delle prenotazioni turistiche, e la scelta di mete più agevolmente raggiungibili, ma anche precludendo e scoraggiando l'agevole ritorno nei luoghi di provenienza, oltre che dei tanti abruzzesi, anche di quanti desiderano recarsi in Molise e in Puglia, considerato lo smisurato tempo di percorrenza necessario per transitare anche per pochi chilometri. È del tutto evidente, inoltre, che i frequenti e reiterati rallentamenti, comportano anche un notevole aumento del rischio, con conseguente aumento degli incidenti e quindi, pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità. Tanto premesso e ritenendo non più tollerabile la situazione, - conclude D'Annuntiis - si rinnova l'invito a codesto Dicastero di farsi parte attiva e concreta risolutrice di tale disagio, in modo permanente e definitivo, nelle sedi che riterrà opportune". (Gru)