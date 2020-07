Sanità: Asl Napoli 2 Nord, nuova Tac al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo luglio è entrata in attività la nuova Tac 128 slices presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore (Na). Si tratta di un’apparecchiatura da record per la velocità di esecuzione degli esami, il basso livello di radiazioni e la precisione di riproduzione dei dettagli. La Tac 128 slices permette di distinguere particolari millimetrici eliminando qualsiasi alterazione dovuta ai movimenti, inoltre, grazie al software per le indagini cardiologiche è possibile fare specifiche indagini su problematiche cardiache. Con questa macchina, infatti, è possibile guardare organi che si muovono rapidamente, come il cuore e i polmoni. Il nuovo macchinario, che ha richiesto un investimento di 300.000 euro, ha sostituito un’apparecchiatura in uso presso il San Giovanni di Dio da 16 anni. Le Tac 128 slices rappresentano una frontiera fortemente avanzata della diagnostica per immagini, caratterizzando generalmente le grandi strutture ospedaliere o i centri diagnostici più avanzati. Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: “Stiamo rinnovando totalmente le tecnologie disponibili, puntando sempre di più all’eccellenza. Dobbiamo garantire la massima qualità assistenziale ai nostri cittadini, così da evitare che debbano spostarsi al di fuori del proprio territorio per effettuare un esame o ricevere una prestazione. Avere a disposizione tecnologie di ultima generazione, inoltre, permette di ridurre i disagi per le improvvise rotture e riduce i costi della manutenzione straordinaria. Inoltre, gli investimenti tecnologici ci permettono di essere più attrattivi nel reclutare giovani professionisti capaci”. (Ren)