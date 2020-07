Napoli: visita istituzionale del prefetto al Comune di Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Procida per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Raimondo Ambrosino, e dai componenti del Consiglio comunale con i quali ha discusso di alcuni temi rilevanti per la vita della comunità e delle molte potenzialità del territorio, la cui economia rimane in gran parte legata alla marineria oltre che all'industria turistica, in crescita negli ultimi anni. Il sindaco ha illustrato le iniziative in atto per ampliare la recettività e per potenziare il sistema dei trasporti, per consentire a visitatori e turisti la piena fruizione delle bellezze paesaggistiche e storiche dell’isola. Si è concordato sull’importanza della programmazione di interventi che mirino a integrare le politiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale con quelle per l'inclusione ed il benessere sociale, la legalità e la sicurezza. Il prefetto ha visitato il Museo del Mare, che accoglie un archivio storico delle vicende e della tradizione marinara dell'isola nonché gli ex voto e gli oggetti della tradizione religiosa procidana, la chiesa di S. Margherita la Nuova, antico monastero a picco sul mare e l’Abbazia di S. Michele Arcangelo, sul promontorio di Terra Murata, frutto di molteplici stratificazioni architettoniche avvenute nel corso dei secoli. Successivamente il prefetto ha incontrato i comandanti della locale stazione dei carabinieri e dell’ Ufficio Circondariale marittimo e il personale impegnato quotidianamente sul territorio.(Ren)