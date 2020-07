Campania: Di Scala (FI), Testo unico su governo territorio avrà seduta ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà discusso in aula il 27 luglio prossimo il disegno di legge regionale recante norme per il governo del territorio in Campania. Lo ha fatto sapere la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania che nel corso della Conferenza dei Capogruppo di oggi ne aveva richiesto, "considerata la rilevanza della materia", una trattazione a sé stante. Sempre su richiesta della consigliera Di Scala sarà posto intanto al primo punto dell'agenda dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale campano, prevista per lunedì 13 luglio prossimo, l'ordine del giorno col quale si impegna il presidente della Regione Campania ad adoperarsi presso il governo nazionale perché si provveda a disciplinare con legge l'ordine di priorità delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi gravati da sentenza definitiva di abbattimento per "dare regole certe e, soprattutto, criteri oggettivi e preventivi sull'ordine di priorità", ha sottolineato l'esponente di Forza Italia. (Ren)