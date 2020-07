Sardegna: Sassari-Olbia, firmato contratto per lotto 4, Frongia chiede avvio lavori entro estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio del 2018 Anas aveva disposto la rescissione del contratto con l'impresa Grandi lavori fincosit per i gravi ritardi accumulati nell'esecuzione delle opere. Successivamente era stata avviata la procedura di scorrimento della graduatoria d'appalto per individuare il nuovo soggetto esecutore. All'inizio di marzo l'aggiudicazione dei lavori all'impresa sarda che ora, formalizzato l'incarico con la firma del contratto, si prepara a dare avvio ai lavori di realizzazione. Il tracciato del "lotto 4" - per un finanziamento complessivo che supera gli 81 milioni di euro - ha una lunghezza di circa 9,510 km e interessa il tratto di strada che va dal km 36 + 100 in corrispondenza del termine del lotto 3, incluso lo svincolo di Oschiri fino al km 45 + 610 dopo lo svincolo di Berchidda. (Com)