Abruzzo: su autostrada A14 D’Annuntiis scrive a De Micheli

- Il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, ha scritto una lettera al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, per sollecitare idonee soluzioni al fine di alleviare il traffico che si crea sul tratto abruzzese dell'A14 a causa dei restringimenti di corsia. "Si torna a portare all'attenzione di codesto Dicastero - scrive D'Annuntiis - dei disagi che oramai si protraggono da svariati mesi, quotidianamente e con maggiore importanza durante i fine settimana, i mesi estivi e i periodi di ferie sulla A14, autostrada che attraversa l'Abruzzo per tutta la sua lunghezza, nelle tratte comprese tra la chilometrica 274 e 388 (tratto Pescara sud-Porto Sant'Elpidio) a causa del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Avellino, sulle corsie di marcia insistenti sui viadotti presenti in entrambe le direzioni, oltre che di rallentamenti dovuti a cantieri per lavori in corso o da divenire, ma allestiti". (segue) (Gru)