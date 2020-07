Abruzzo: "Riparte l’Italia", palco virtuale del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Green new deal, misure per le imprese, Next Generation Eu, Cassa integrazione, sostegno ai Comuni, sono solo alcuni degli argomenti che "tratteremo nel prossimo appuntamento con 'Riparte l'Italia', il tour virtuale del Movimento cinque stelle tra le Regioni italiane, che domani sarà dedicato ad Abruzzo e Molise. Vivremo un momento di confronto ed approfondimento con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che illustrerà - spiegano gli organizzatori - il piano di riconversione ambientale ed energetico e gli ultimi importanti risultati nella lotta per legalità e la tutela del nostro territorio. Seguirà l'intervento di Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento che farà il punto sul percorso delle riforme a sostegno di imprenditori, artigiani, commercianti, partite iva, insieme a Gabriella De Girolamo, senatrice nella commissione Lavori pubblici. (segue) (Gru)