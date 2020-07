Abruzzo: "Riparte l’Italia", palco virtuale del M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ci parlerà delle misure adottate nei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio per le imprese ed i cittadini, con particolare attenzione ai provvedimenti realizzati per gli Enti locali. E poi il capitolo dedicato alle misure che impattano sui territori abruzzesi e molisani con Sara Marcozzi, capogruppo M5s regione Abruzzo, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, Andrea Greco, capogruppo M5s regionale Molise, Rosa Alba Testamento, deputata in commissione Cultura Camera. Focus sulle straordinarie opportunità turistiche e paesaggistiche, sulla scuola e sugli interventi per favorire il rilancio delle realtà locali colpite dalla crisi Covid. Infine, un punto sugli emendamenti del Movimento cinque stelle per migliorare il decreto Rilancio, sul Recovery plan italiano e sull'utilizzo dei fondi europei con l'europarlamentare Mario Furore, con Fabrizio Ortis, commissione Difesa Senato, Daniela Torto, commissione Bilancio/Politiche Ue Camera, e Valentina Corneli, commissione Affari costituzionali Camera. L'appuntamento è per domani venerdì 3 luglio, a partire dalle 20.30 sulla pagina Facebook del Movimento cinque stelle". (Gru)