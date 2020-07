Molise: Romagnuolo, a Termoli grave la carenza dei pediatri di libera scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hanno informata che il 30 giugno scorso è andata in pensione la pediatra Michela Stasi, professionista molto nota a Termoli avendo avuto in cura moltissimi bambini nella cittadina adriatica. Al suo posto, mi dicono, dovrebbe subentrare dottoressa Sorella, dimissionaria del reparto pediatrico anche se, conoscendo la lentezza della sanità molisana, la sua assegnazione al comune di Termoli potrebbe avvenire addirittura a dicembre prossimo mentre la sua convenzione con l'Asrem, potrebbe essere firmata non prima di settembre. La situazione dei pediatri a Termoli, è quindi gravissima". E' quanto dichiarato dalla consigliera regionale Aida Romagnuolo, leader di Prima il Molise. (segue) (Gru)