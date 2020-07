Napoli: assessore Palmieri, felice che ministro Azzolina verrà in città per apertura nuovo anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È con grande piacere che ricevo dal ministro Azzolina l’immediata disponibilità ad accettare il mio invito per essere a Napoli per l'avvio del prossimo anno scolastico“. Lo ha affermato in una nota l’assessore comunale di Napoli all’istruzione Annamaria Palmieri: "Sarò felice di mostrare al ministro le nostre belle realtà scolastiche, che presentano tante peculiarità, non nascondono le difficoltà e la complessità della metropoli, ma sono anche essenziale presidio dello Stato e dei valori costituzionali, come la Azzolina ha voluto sottolineare nel suo bel messaggio che ho appena ricevuto”. Quindi ha concluso: "Stiamo lavorando per riaprire, le scuole, in sicurezza e in presenza. Non ci fermeremo dal rivendicare risorse e impegno di tutti per difendere la scuola pubblica a Napoli. Accolgo gli auguri del ministro Azzolina come un ulteriore sprone, per tutta la nostra meravigliosa comunità educante". (Ren)