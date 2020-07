Abruzzo: a Pescara tornano a vivere le sale del museo Cascella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a seguito del grande successo e richiamo di "Azione Museo" e del "Museo Innocente", le due performance teatrali replicate nell'arco di tre anni per decine e decine di volte la Città prese coscienza del valore di questo allora piccolo ma importante Museo, ed alcuni amministratori illuminati decisero di acquisire la palazzina retrostante lo storico stabilimento e portare così il Cascella alle dimensioni e al rilievo attuali. La performance sarà replicata alle 19,30 sempre su prenotazione. "Si tratta di un progetto che coltivavo da molto tempo - sottolinea la direttrice della Fondazione, Letizia Lizza - e che adesso adattiamo ad una situazione particolare. Sono letture che ritengo propedeutiche a una visita del Museo, pagine di vita molto intense che ci piace anche offrire in un contesto intimo. La normativa ci consente di ospitare dodici persone per ogni replica: persone che saranno unite, quasi abbracciate, da queste parole. Che raccontano la storia di una vita vissuta in tempi in cui la resilienza era il codice comune attraverso cui ci si confrontava con il mondo. Il benessere arrivò dopo, molto dopo. Mi piace che quanto di bello è conservato nel nostro Museo sia accompagnato, nella visita, dall'eco di queste parole". (Gru)