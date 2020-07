Napoli: Gaudini (commissione Ambiente), Tavolo decoro urbano? Abbiamo solo il tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risulta un Tavolo decoro urbano e sicurezza istituito nel 2019 e convocato ogni settimana, ma stando al degrado della città sarà rimasto soltanto il Tavolo". A parlare è il consigliere comunale di Napoli Marco Gaudini, presidente della commissione Ambiente, che ha denunciato lo stato di abbandono in cui versa la gran parte dei quartieri cittadini quanto a verde pubblico, manutenzione di aiuole, giardini e panchine, rifiuti abbandonati, buche e pulizia strade. "È un Tavolo nato un anno fa per aggiungersi, diceva la nota di presentazione, all'attività ordinaria dei servizi comunali e delle partecipate", ha proseguito Gaudini, che durante una serie di sopralluoghi documentati da foto ha verificare lo stato generalizzato di degrado urbano della città. "Il Tavolo tecnico - ha spiegato il consigliere comunale - dovrebbe raccogliere anche le segnalazioni dei cittadini, ma non si sa con quali mezzi, visto che reperire informazioni è un'impresa ardua: non c'è una pagina dedicata del sito del Comune di Napoli (o se c'è, non l'abbiamo trovata, e questo la dice lunga); non si sa chi ne faccia parte; non si sa come sia possibile contattarlo. La cura della città non può essere demandata interamente ai tanti cittadini volenterosi che, singolarmente o riuniti in associazioni, si preoccupano di 'adottare' alcune aree della città e provvedere al loro decoro, appunto". (segue) (Ren)