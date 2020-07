Napoli: Sapignoli (Lega), buco Comune, de Magistris un cataclisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il buco da 75 milioni di euro certificato nelle casse del Comune di Napoli non rappresenta una sorpresa per chi ha da tempo capito quale sciagura sia il Sindaco di Napoli per la città e per i napoletani". Lo ha dichiarato in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli. "Per via dell'incapacità della giunta arancione - ha proseguito Sapignoli - saranno bloccate le spese e circa 1.000 assunzioni previste tra fine 2020 e 2021. Con de Magistris il debito pubblico di Napoli è triplicato in questi anni. Un vero e proprio cataclisma. Gli unici a beneficiarne sono stati i suoi amici dei centri sociali che sono passati dalla lotta di classe allo smoking ed alle poltrone". (Ren)