Whirlpool: Damiani (Fim Cisl), basta tatticismi ora si giochi a carte scoperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto discusso oggi al tavolo, che a distanza di un anno non ha saputo o voluto tracciare con concretezza le risposte necessarie, ha bisogno di una assunzione di responsabilità da parte di tutti che abbia come obiettivo la salvaguardia di un sito produttivo ed occupazionale". Lo ha affermato in una nota il eegretario nazionale Fim Cisl Alessandra Damiani in merito alla vertenza riguardante il futuro dello stabilimento Whirlpool di Napoli: "Non siamo disponibili a soluzioni che lascino nell’incertezza i lavoratori e le loro famiglie. È fondamentale accelerare i tempi e dare una risposta di lungo periodo. Il tempo sta scorrendo senza soluzioni vere. Bisogna evitare di arrivare al prossimo autunno con elementi di incertezza ed utilizzare il mese di luglio per trovare soluzioni che garantiscano la continuità occupazionali e garanzie di lungo periodo". (Ren)