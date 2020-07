Whirlpool: Tibaldi (Fiom-Cgil), tavolo Patuanelli-La Morgia insoddisfacente e fuorviante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tavolo di oggi sulla vertenza Whirlpool alla presenza del ministro Patuanelli e dell'amministratore delegato La Morgia è stato insoddisfacente e fuorviante". Lo ha detto in una nota Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico. "Quando il ministro Patuanelli parla di un impegno diretto del governo a trovare una soluzione, che ha definito simbolica, deve intendere che la politica dimostra di avere una interlocuzione autorevole con le multinazionali in grado di trovare gli strumenti necessari per farle restare nel nostro Paese. Il governo non è una banca, non deve distribuire denaro in assenza di politiche industriali. Perseguire la strada di reindustrializzazioni con soggetti industriali improvvisati, come è spesso avvenuto in passato, come nel caso Embraco, dovrebbe essere di lezione per tutti, in primis per il governo e Invitalia". (segue) (Ren)