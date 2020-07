Napoli: D'Angelo (Abc), nuovo sito sarà piattaforma multifunzione per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato il nuovo sito dell'azienda municipalizzata di Napoli Abc. In una nota il commissario straordinario Sergio D'Angelo ha spiegato: " Quello che oggi potrà sembrare un semplice restyling grafico a breve diventerà una vera piattaforma multifunzione interattiva al passo con i tempi e le nuove tecnologie. Con l'attivazione dello sportello online, ad esempio, l'utente potrà fare le principali operazioni commerciali standosene comodamente seduto a casa. Come molti, anche noi abbiamo trasformato la crisi di questo periodo in opportunità di cambiamento e occasione di svolta. Il nuovo sito web, la nuova "casa on line" di ABC, ne rappresenta l'inizio". (Ren)