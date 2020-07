Whirlpool: Spera (Ugl), garantire continuità produzione lavatrici per sfruttare mercato e trovare soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Visto che dalle ricerche di Invitalia per il sito Whirlpool di Napoli non è emersa ancora una proposta vincolante, chiediamo di prorogare le attività produttive alla data ultima stabilita dall’azienda del 31 ottobre con l’obiettivo di individuare misure utili alla continuità della produzione delle lavatrici, approfittando del fatto che il mercato ora è in leggera ripresa nel settore degli elettrodomestici”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, durante l’incontro tra sindacati e il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, la sottosegretaria Alessandra Todde e il vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, ricordando che “avevamo chiesto al governo che Napoli potesse continuare a produrre quale unico polo produttivo di elettrodomestici Whirlpool del Sud Italia”. Spera ha concluso: "Alla luce del supporto garantito dal governo e dalla Regione Campania per la reindustrializzazione e con l’obiettivo di sostenere investimenti industrial alla ricerca e sviluppo, crediamo sia utile allungare l’attività produttiva perché, sebbene alcune ipotesi siano in linea con il nostro sistema industriale, nessuna delle proposte ricevute riesce da sola a garantire tutti i lavoratori ma esistono ancora delle opportunità che si possono affiancare a quelle presentate per garantire tutti i posti di lavoro”. (Ren)