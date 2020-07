Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), Napolitano e Fini avevano programmato caduta governo Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giorno successivo allo scontro tra Berlusconi e Fini all'Auditorium della Conciliazione con il famoso 'che fai mi cacci?' la terza carica dello stato telefono' al Presidente Napolitano, (quella telefonata non la potrò mai dimenticare) per concordare i successivi passaggi". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli del Pdl Amedeo Laboccetta. "Nel libro che ho dato alle stampe nel 2015 per le edizioni Controcorrente - ha proseguito il presidente di Polo Sud - ho raccontato delle intese tra Napolitano e Fini. Insomma, del progetto scientificamente organizzato per far cadere il governo Berlusconi. Correva l'anno 2010. In quel tempo l'ex comunità missina si spaccò clamorosamente. Una parte segui' Fini nella sua sciagurata avventura. In un progetto folle e suicida che ha segnato gravemente la storia della Destra politica in Italia. Io e tantissimi altri contrastammo con forza quel perverso disegno. Ricordo con entusiasmo e con orgoglio gli appassionati incontri con Angelucci, Mazzocchi, Malgieri, e tanti altri amici per convincere gli indecisi a non seguire il disegno di Fini. Il 14 dicembre del 2010, per soli 3 voti, sconfiggemmo in aula alla Camera la mozione dei finiani. Il golpe quella sera non riuscì. Sembrava fatta". (segue) (Ren)