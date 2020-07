Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), Napolitano e Fini avevano programmato caduta governo Berlusconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma Napolitano non si arrese - ha aggiunto Laboccetta - e mise subito in campo anche il suo secondo killer contro il Cavaliere. Il potente Ministro dell'economia Giulio Tremonti, il quale prese le distanze dal Premier Berlusconi durante gli incontri a Cannes. Un abbandono in piena regola ben sfruttato da alcune cancellerie internazionali. Se qualcuno vorrà avere la bontà di andarsi a leggere, (o rileggere) quel mio libro, inizialmente programmato per altro percorso editoriale, ripercorrerà quelle terribili giornate. Rivivrà momenti e scelte che hanno cambiato la storia politica della nostra Nazione. Tradimenti, nefandezze, minacce, colpi bassi, miserie umane. Un intrigo di palazzo che giustamente può essere definito uno dei più grandi colpi di stato del dopoguerra. La battaglia per la verità continua", ha concluso. (Ren)