Cultura: Ferrovie, sul web "La Freccia" di luglio, proposta un'estate tutta italiana

- L’edizione di luglio de “La Freccia”, il magazine mensile di Ferrovie dello Stato Italiane, è uscita in formato digitale per il quarto mese consecutivo invitando a “vivere un’estate tutta italiana”. Stando al relativo comunicato stampa, l’ultima edizione include un servizio alla scoperta in bicicletta del litorale abruzzese, da Francavilla al Mare a San Salvo. Alla costa abruzzese, prosegue la nota, si aggiungono decine di altre destinazioni raggiungibili con Frecce, Intercity, Regionali e FrecciaLink per “ispirare nuovi viaggi, dopo le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, alla scoperta delle bellezze del nostro paese”. Inclusi nel mensile anche servizi sulla Costa Viola, in Calabria, su Umbria e Lazio e sul Castello di Brolio, sulle colline senesi. All’interno del mensile anche una memoria del compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso e un colloquio con Fabio Insenga, direttore di Fortune Italia. La sezione “In Viaggio con”, prosegue la nota, ospita la bergamasca Sofia Goggia, campionessa italiana medaglia d’oro olimpica in discesa libera, mentre la sezione dedicata all’arte propone i “pezzi unici del Terra Sancta Museum di Gerusalemme e la decisamente più contemporanea mostra del fotografo cinese Ren Hang, in programma fino al 23 agosto al Centro Pecci di Prato”. (Com)