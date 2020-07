Lega: 4 e 5 luglio in 80 piazze della Campania per tesseramento 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega sarà in 80 piazze della Campania il 4 e 5 luglio per il tesseramento 2020 e per dire "basta ai governi centrale e regionale, incapaci di guidare i cittadini oltre la crisi sanitaria del Covid-19". "Questo fine settimana saremo presenti con 80 gazebo nelle piazze della Campania insieme ai nostri parlamentari, gli amministratori e tanti militanti per raccogliere nuove e vecchie adesioni in vista del tesseramento 2020". Così il segretario regionale della Lega in Campania Nicola Molteni e il responsabile organizzativo Raoul Filoni. "Presso i nostri presidi - hanno proseguito gli esponenti della lega - saranno illustrati i nostri programmi e le nostre priorità. Sarà possibile firmare contro l'immigrazione incontrollata, contro lo smaltimento dei Decreti Sicurezza e per dire Stop ai vitalizi. A Napoli come Avellino, a Salerno come a Caserta e Benevento, l'obiettivo è unico: mandare a casa il governo e dire basta alle bugie di De Luca. Cinque anni di confusione, di false promesse, di soldi spesi male e nessuna soluzione ai problemi dei cittadini. Niente lavoro, servizi essenziali di bassa qualità o inesistenti, trasporti a singhiozzo e turismo bloccato. Chiediamo invece, in vista del voto regionale, di ripercorrere insieme le tappe di un fallimento nascosto con dirette social e offese gratuite. Insieme faremo rinascere l'orgoglio di una regione che merita serietà, competenza, idee nuove e la camorra fuori dai palazzi. Basta rifiuti, basta violenza, la Lega si propone come esempio di buon governo per una regione a misura di persone perbene", hanno concluso Molteni e Filoni.(Ren)