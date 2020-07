Napoli: Marinella presenta prototipo della cravatta istituzionale della Città metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice sindaco Iovino ha dichiarato: "Pubblico e privato devono concorrere al bene comune unendo il nostro grande capitale culturale alle tante energie del nostro tessuto produttivo. Il nostro compito, il compito della politica, è quello di contribuire ogni giorno alla crescita del territorio". Alessandro Marinella, al termine della cerimonia di presentazione e consegna, ha affermato: "Questa è il prototipo della cravatta che deve rappresentare Napoli e l'eccellenza della Città Metropolitana nel mondo, per cui tutte le scelte compiute sono state volte ad esaltarne la classicità e l'eleganza". "Sono contento ed orgoglioso – ha aggiunto il papà Maurizio – che sia stata scelta l'azienda Marinella per creare il prototipo della cravatta rappresentativa della Città Metropolitana. Abbiamo realizzato una cravatta molto classica, con una tinta unita di blu e il logo sottonodo, ma magari potremmo realizzarla anche in altre tonalità o declinarla in altri progetti. Partiamo con questa e poi valutiamo insieme". L'evento, come anche la kermesse Arte Sartoriale di E. Marinella 2019, è curato dalla Beatrice Gigli Communication. (Ren)