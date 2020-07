Campania: Busillo (Anbi), diga Campolattano (Bn) atto strategico per agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere per l’utilizzo potabile e irriguo delle acque dell'invaso della diga di Campolattaro (Bn), che rientra nel piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale, per un valore complessivo di circa 480 milioni di euro". Lo ha constatato in una nota l'Anbi Campania. Soddisfatto il presidente Vito Busillo: "E’ notizia che salutiamo con grande favore poiché è un atto strategico per il rilancio delle aree interne e perché è destinata ad innescare una serie di meccanismi virtuosi nel segno delle necessità di rilanciare gli investimenti irrigui in regione Campania che solo ieri avevamo avuto modo di sollecitare, a proposito del Programma di sviluppo rurale". (Ren)