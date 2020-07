© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sub scoperto a pescare in zona vietata, scattano sanzioni e sequestri a Castellammare di Stabia. L'uomo è stato segnalato alla capitaneria di Porto da alcuni diportisti mentre si trovava nell'area dell’imboccatura del porto di Marina di Stabia. Il sub è stato fermato e sanzionato anche perché non aveva provveduto a segnalare la sua presenza con la boa. Sequestrata l'intera attrezzatura. (Ren)