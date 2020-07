Imprese: Pessione (Cdp), Nord Est è per noi un’area di primaria focalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase emergenziale Cassa depositi e prestiti è in prima linea per sostenere le imprese tramite strumenti non solo di liquidità, ma anche finanza più strutturata come crescita, internazionalizzazione e investimenti. Così Marco Pessione, responsabile per lo sviluppo commerciale del Nord in Cdp Imprese, durante la seconda giornata degli “Innovation Days” del Sole 24 Ore, dedicata al Veneto. Dopo aver presentato le iniziative messe in campo da Cdp per far fronte all’emergenza (emanate in parte come derivazione dei decreti Liquidità e Rilancio), dal programma Garanzia Italia di Sace al Fondo da 12 miliardi di euro per gli anticipi alla pubblica amministrazione, Pessione ha sottolineato l’importanza del Nord Est per il tessuto economico italiano. “Si tratta di un’area di primaria focalizzazione per noi, vista la significativa rilevanza economica anche sul piano nazionale dimostrata anche dall’apertura di una filiale del Gruppo a Verona”, ha spiegato. Sul tema dei limiti associati alla dimensione d’impresa, Pessione ha affermato di non ritenere un limite l’aspetto “dimensionale in quanto tale, ma piuttosto ciò che le grandi dimensioni si portano dietro sul piano delle attività portate avanti dall’azienda”. Un aspetto, ha spiegato, che appare ancora più evidente nel mondo globalizzato, in cui le aziende si trovano a competere con player globali. (Ems)