Napoli: domani i carabinieri restituiranno alla Chiesa cinquanta dipinti rubati tra Campania e Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 17,30, presso il palazzo arcivescovile di Napoli, alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe, il maggiore Francesco Provenza, comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Monza, restituirà ai vescovi delle diocesi di Napoli, Ischia, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e Pompei per la Campania, ed Acerenza per la Basilicata, cinquanta importanti dipinti ex voto, illecitamente sottratti da luoghi di culto delle due Regioni". L'annuncio in una nota dei carabinieri.(Ren)