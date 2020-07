Salerno: evasione fiscale, sequestro milionario a imprenditore "nullatenente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestro da circa quattro milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale salernitano, è stato eseguito dai militari della guardia di Finanza. Il sequestro è stato disposto all’esito dell’inchiesta all’esito della quale sarebbero emerse ipotesi di reato di omessa o infedele presentazione di dichiarazioni dei redditi e Iva a seguito di una verifica fiscale in un’azienda tessile del territorio. Secondo le indagini, l’imprenditore – formalmente nullatenente – avrebbe sottratto una base imponibile stimata in circa dieci milioni di euro dal 2014 al 2018. Sotto i sigilli sono finiti immobili e attività commerciali che avrebbe gestito per il tramite di intestatari di comodo. (Ren)