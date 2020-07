Napoli: Gaudini e Buono, doppio pedaggio in Tangenziale assurdo che siano cittadini a dover chiedere rimborsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doppio disagio per gli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Napoli: negli orari di chiusura del tratto Agnano-Cuma in direzione ovest-Pozzuoli (22-6) per lavori di manutenzione, le auto in transito sono costrette a uscire ad Agnano pagando il pedaggio e, per coloro che devono proseguire, rientrare a Fuorigrotta pagando un secondo pedaggio alla successiva uscita. Non solo: qualora si voglia ottenere il rimborso, la Tangenziale di Napoli Spa ha predisposto una procedura che prevede la richiesta dello scontrino e la consegna al successivo sportello o l'eventuale richiesta di rimborso presso gli uffici del Punto Blu o via mail". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri comunali di Napoli Marco Gaudini e Stefano Buono: "È assurdo chiedere ai cittadini di doversi attivare per chiedere il rimborso di un pedaggio non dovuto, dal momento che, se dipendesse dalla loro decisione, non uscirebbero dalla Tangenziale per poi rientrare successivamente".(Ren)