Imprese: Collavizza (Tim), tecnologie hanno agevolato accesso a nuovi servizi

- Le nuove tecnologie e il mondo competitivo hanno agevolato l’accesso ai nuovi servizi, che è indubbiamente profittevole. Così Roberto Collavizza, responsabile commerciale mercati, industry e manufacturing di Tim, durante la seconda giornata degli “Innovation Days” del Sole 24 Ore, dedicata al Veneto. Parlando dell’approccio adottato da Tim durante l’emergenza sanitaria in termini di attività d’impresa e sostegno al paese, Collavizza ha brevemente descritto le iniziative messe in campo dalla società nell’ambito dello sviluppo di una cultura digitale, dall’operazione Risorgimento Digitale per la formazione dei cittadini alle offerte gratuite, fino ad arrivare alla messa a disposizione di 100 giga per le aziende e alla promozione dello smart working. Di particolare rilievo, ha sottolineato, è stato “aver adeguato le nostre infrastrutture al momento, caratterizzato da fortissimi aumenti del traffico dati su rete sia fissa che mobile”. Si tratta, ha spiegato Collavizza, del “nostro intervento più importante, che ci ha consentito di sostenere la domanda del mercato”. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del 5G, e alla necessità di far arrivare la fibra in quelle aree in cui non è ancora disponibile: a questo fine, ha ricordato Collavizza, sono stati aperti oltre settemila cabinet in tutta Italia. (Ems)