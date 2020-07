Napoli: al via lavori attività preliminari per tunnel Capodichino-Poggioreale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "I lavori sono stati affidati al Consorzio Integra, selezionato dalla società Metropolitana di Napoli, a valle di una procedura di gara europea per un importo delle opere di circa 35 milioni di euro". De Magistris e Piscopo hanno inoltre fatto sapere che "a breve avranno inizio anche i lavori per lo scavo del pozzo per la realizzazione della tratta Capodichino - Di Vittorio. Con l'esecuzione di queste gallerie, sale al 90% la percentuale delle opere realizzate dal Comune di Napoli, rispetto all'intero anello Metropolitano. Anche questo tratto di opera, che in origine doveva essere realizzato dalla Regione Campania, sarà infatti realizzato dal Comune di Napoli attraverso la società Metropolitana di Napoli Spa e consentirà la chiusura dell'anello metropolitano. Tutte le gallerie sono state progettate garantendo, nel caso di ritardi da parte della società Eav sulla realizzazione della tratta di sua competenza Piscinola – Di Vittorio, l'entrata in funzione della stazione Capodichino, attraverso un servizio a navetta". (Ren)