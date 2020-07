Napoli: De Magistris e Piscopo, con tunnel Capodichino-Poggioreale connetteremo aeroporto a stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la realizzazione della galleria da Capodichino a Poggioreale siamo sempre più vicini all'importante obiettivo di riconnettere l'aeroporto con la stazione ferroviaria di Napoli e il centro città. Si tratta di un imponente lavoro per il quale si lavorerà a ciclo continuo per rispettare i tempi stabiliti. Un ringraziamento per questo va dunque agli Uffici del Comune di Napoli, a Metropolitana di Napoli e a quanti sono concretamente impegnati in questo lavoro delicato, per ampliare l'offerta di mobilità sul territorio cittadino". –Lo hanno dichiarato in una nota il sindaco de Magistris e l'assessore Carmine Piscopo.(Ren)