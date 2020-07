Torino: Ferrovia Canavesana, da gennaio via al nuovo servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia ha annunciato l’intenzione di utilizzare su queste nuove linee carrozze moderne e molto capienti, con certificazione ambientale, adatte a percorsi con molte fermate avendo ottime prestazioni di accelerazione e decelerazione. Tuttavia la velocità di esercizio dipende dalla infrastruttura della linea. Presente l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, sono stati diversi i consiglieri che hanno preso la parola: oltre ad Alberto Avetta (Pd) e Andrea Cerutti (Lega) che avevano richiesto l’audizione, anche Ivano Martinetti e Francesca Frediani (M5s). I consiglieri intervenuti hanno manifestato preoccupazioni per la sorte del personale del polo manutentivo Gtt di Rivarolo e per la lentezza del servizio (nella Torino-Ceres ci vogliono due ore per percorrere 40 chilometri). In materia di personale è stato detto che sono in corso di approfondimento le questioni inerenti il personale di Gtt addetto alla manutenzione del materiale rotabile. (Rpi)