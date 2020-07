Campania: Ciarambino (M5s), si estendono contagi da focolaio di Mondragone (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania rischia di pagare a caro prezzo il dazio di una mancata organizzazione preventiva nei territori dove è alta la percentuale di cittadini stranieri. Ad oggi la nostra è la seconda regione in Italia per incremento del numero di contagi". Lo ha affermato in una nota Valeria Ciarambino (M5s): "Un dato che non può che allarmarci e che ci fa dire con forza che avevamo ragione quando, in piena fase uno, abbiamo proposto l'istituzione di task force composte da mediatori culturali e interpreti, che informassero adeguatamente le comunità straniere sulle prescrizioni sanitarie da adottare. Nulla è stato fatto ed oggi quella lacuna ha prodotto un focolaio che si sta allargando a macchia d'olio e sul quale De Luca ha imposto la censura, con dati sul numero delle persone affette da Covid che non tengono conto del reale numero di contagi che si stanno diffondendo dentro e fuori la zona rossa di Mondragone". Quindi ha continuato: "Oggi i contagiati sono 70, compresi i 24 dipendenti di un'azienda agricola di Falciano del Massico, molti dei quali provenienti proprio da Mondragone. Il governatore prenda in considerazione la nostra proposta, la faccia sua se lo ritiene. Non vogliamo mettere alcuna bandierina, solo evitare che casi come quello di Mondragone si ripetano in altri territori dove c'è una presenza importante di comunità straniere". (segue) (Ren)