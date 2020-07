Campania: Ciarambino (M5s), si estendono contagi da focolaio di Mondragone (Ce) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Eppure il 27 giugno De Luca aveva dichiarato di aver spento un focolaio che già contava 43 contagiati, tutti bulgari, appartenenti a una comunità composta da oltre 1000 persone, la gran parte non censite, molte delle quali lavorano nei campi del Casertano e del Salernitano, dove si spostano tutti i giorni". Quindi ha aggiunto: "E' chiaro che siamo al cospetto di un'emergenza annunciata, alla quale si aggiunge la previsione di un nuovo focolaio a seguito della manifestazione per la presenza di Salvini a Mondragone, con tantissime persone in strada incuranti delle prescrizioni sanitarie. Eppure negli ultimi giorni il bollettino dell'unità di crisi continua a oscurare i dati di pazienti positivi di Mondragone, che si evincono invece dalla piattaforma Saniarp e dalle comunicazioni degli amministratori locali". Infine Ciarambino ha concluso: "Un gesto di irresponsabilità che in Campania rischiamo di pagare a caro prezzo e di questo il governatore uscente dovrà renderne conto". (Ren)