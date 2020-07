Piemonte: domani inaugurazione simbolica degli oratori estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Cesare Nosiglia, parteciperanno all’apertura simbolica delle attività estive degli oratori piemontesi che avverrà domani, giovedì 2 luglio, alle ore 16.30 (e non alle ore 12 come annunciato in precedenza) presso l’oratorio Maria Regina della Pace, in corso Giulio Cesare 80 a Torino. Con loro gli assessori alle Politiche sociali, Chiara Caucino, e ai rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone. (Rpi)