Napoli: questa mattina il tavolo di sicurezza urbana alla terza municipalità

- "Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto il tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana presso la terza municipalità alla presenza dell'assessore comunale alla sicurezza urbana, Alessandra Clemente". Lo ha riferito la Prefettura in una nota in cui s'è dato conto di quanto s'è discusso al tavolo: "La riunione odierna è la quinta della serie di incontri programmati dal Prefetto presso le Municipalità del capoluogo, finalizzate al confronto diretto con i bisogni del territorio e con le aspettative dei cittadini. In particolare, nell’area della III Municipalità, si registra un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, che favorisce il mercato del lavoro nero e la diffusione di comportamenti criminali. Inoltre il fenomeno dell’abbandono precoce e della dispersione scolastica ha raggiunto picchi altissimi, con la conseguente perdita delle opportunità derivanti dal completamento degli studi o di una seria formazione professionale ma anche la maggiore propensione alla scelta di un percorso di devianza e il reclutamento da parte della criminalità". (segue) (Ren)