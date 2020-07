Napoli: bancarotta fraudolenta, ai domiciliari imprenditore e commercialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, sono finiti agli arresti domiciliari un imprenditore e un commercialista napoletano. Le indagini sono state compiute dai militari della Guardia di Finanza che hanno passato al setaccio le carte relative al fallimento di un’azienda impegnata nel settore immobiliare in Toscana. Stando all’inchiesta dei finanzieri, la società costituita nel 2007 con l’obiettivo di costruire e vendere immobili nel Senese, è stata dichiarata fallita il 4 gennaio del 2019. Nel mirino degli inquirenti i ritardi nella liquidazione che avrebbero fatto precipitare le casse sociali tra i debiti e le perdite. Nonostante ciò avrebbero venduto immobili e avrebbero distratto il ricavato in danno alle garanzie dei creditori. Inoltre sarebbero finiti nel mirino degli inquirenti anche gli ultimi tre bilanci, ritenuti gravemente falsificati.(Ren)