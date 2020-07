Imprese: Coratella (Saipem), ci candidiamo a realizzazione infrastrutture dopo Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo del post Covid-19, governi e istituzioni mireranno a far crescere la spesa per progetti infrastrutturali non appena si farà ritorno a una nuova normalità, in particolare nei settori energetico, dei trasporti e dei servizi pubblici: un’opportunità per il sistema Italia, che può essere ben rappresentata in tutto il mondo da Saipem che da tempo ha operato la scelta strategica di sostenere la transizione energetica, che significa anche costruire infrastrutture per le nuove commodities energetiche, come il gas e le energie rinnovabili. Così Maurizio Coratela, Coo della divisione E&C onshore della società, in un intervento pubblicato su “Formiche”. Saipem, ha spiegato, ha una esperienza consolidata anche nella costruzione di ferrovie ad alta velocità, grandi infrastrutture stradali, porti e sistemi idrici complessi, coniugando ingegno e sostenibilità. “Le competenze in ambito infrastrutturale possono legittimamente candidare Saipem alla partecipazione operativa ai piani di opere infrastrutturali nazionali e internazionali che si renderanno necessari nell’era post Covid-19, anche attraverso soluzioni digitali: un’opportunità di riconvertire filiere e indotti di competenze ed eccellenze nel settore dell’energia, fare sistema e valorizzare le risorse e il patrimonio nazionali per il rilancio dell’economia, di settori strategici e di una maggiore indipendenza energetica”, ha detto. (segue) (Ems)