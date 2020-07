Imprese: Coratella (Saipem), ci candidiamo a realizzazione infrastrutture dopo Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione, Coratella ha ricordato che Saipem ha finora completato progetti di infrastrutture per un valore di circa dieci miliardi di dollari realizzando 450 chilometri di strade, oltre 40 di viadotti e ponti di varia natura e più di mille chilometri di binari, sia ad alta velocità/alta capacità che a servizio di impianti. “In Italia abbiamo completato le tratte ferroviarie ad alta velocità Milano-Bologna e Treviglio-Brescia e siamo attualmente impegnati nella realizzazione della tratta Alta Velocità Brescia-Verona; a livello internazionale, nostro è il collegamento ferroviario per il trasporto dello zolfo granulato dagli impianti gas di Shah e Habshan nel deserto di Abu Dhabi al porto di Ruwais, la ferrovia merci lunga 264 chilometri, lo stage 1 dell'Etihad Rail Project”, ha detto, ricordando infine che di recente Saipem è stata selezionata come preferred bidder per la realizzazione in Egitto della ferrovia di collegamento tra l'impianto di acido fosforico Abu Tartour di Waphco con il porto di Safaga sul Mar Rosso e il potenziale successivo tratto di collegamento passeggeri fino ad Hurgada. (Ems)