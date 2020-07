Imprese: Ferrovie, Redo Sgr acquista ex scalo di Greco-Breda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex scalo ferroviario di Greco-Breda a Milano, di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, è stato venduto per un importo di circa 4,8 milioni di euro alla società Redo Sgr. Stando al relativo comunicato stampa, il percorso di valorizzazione è stato avviato nel 2017 con la sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione Lombardia, comune di Milano e Ferrovie dello Stato per la rigenerazione dei sette scali ferroviari del capoluogo lombardo: Greco-Breda, Farini, San Cristoforo, Porta Romana, Porta Genova, Rogoredo e Lambrate. Stando alla nota, Fs Sistemi Urbani (società del Gruppo Fs Italiane che si occupa della valorizzazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo non funzionale all’uso ferroviario) ha candidato lo scalo di Greco-Breda alla prima edizione del concorso internazionale “Reinventing cities”, che prevede l’alienazione di siti dismessi o degradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza. “L’innesto”, progetto vincitore del concorso presentato da un team guidato dalla società Redo Sgr, prevede la realizzazione di un nuovo quartiere di social housing (il primo in Italia a zero emissioni) con appartamenti prevalentemente in affitto, e che si svilupperà sulla superficie dello scalo di circa 70 mila metri quadrati. (Com)