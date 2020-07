Campania: Busillo (Anbi), rilanciare investimenti irrigui con Psr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Busillo ha proseguito: "Occorre mostrare quanto è vero, che la tipologia d’intervento sta funzionando, in modo che si possa anche rifinanziarla nei prossimi anni, atteso che i Consorzi di bonifica e irrigazione in Campania esprimono una progettualità importante, destinata a riflettersi direttamente sul mantenimento dell’elevato valore aggiunto delle produzioni agricole e zootecniche regionali". Quindi ha continuato: “Il patrimonio di biodiversità e qualità espresso dalla nostra agricoltura va tutelato contrastando le conseguenze negative del mutamento climatico in atto con un sempre maggiore affinamento delle tecnologie irrigue, che consentendo risparmio di risorsa permettono di ampliare i territori serviti dalle reti irrigue consortili.” Infine ha concluso: “I prodotti agricoli della Campania- tra i quali figurano 14 Dop e 10 Igp esprimono un elevato tasso di qualità ed apprezzamento da parte dei consumatori beni oggi largamente diffusi anche grazie all’insostituibile apporto del comparto irriguo, che contribuisce ad assicurarne la puntuale presenza sui mercati.” (Ren)