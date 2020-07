Napoli: questa mattina a Capodichino l'avvicendamento al comando della sesta flotta Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha partecipato, presso l’aeroporto militare di Capodichino, alla cerimonia di avvicendamento al comando della sesta Flotta degli Stati Uniti d’America tra il viceammiraglio Lisa M. Franchetti, che ha rivestito l’importante carica dal marzo 2018, al viceammiraglio Eugene H. Black III, alla presenza dell’ammiraglio James G. Foggo III, comandante delle Forze navali degli Stati Uniti in Europa - Forze navali in Africa e comandante del comando congiunto delle Forze alleate di Napoli". Lo ha riferito la Prefettura in una nota. (Ren)