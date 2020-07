Imprese: Fondazione Andrea Bocelli e Generali Italia donano nuova Tac a ospedale Camerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici della Fondazione Andrea Bocelli, nelle persone della vicepresidente Veronica Berti Bocelli e del direttore generale Laura Biancalani, insieme al sindaco di Camerino Sandro Sborgia, al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e a Lucia Sciacca, direttore per la Comunicazione e la Sostenibilità di Generali Country Italia , hanno inaugurato ufficialmente lo strumento di tomografia assiale computerizzata (Tac) arrivato nei giorni scorsi presso l’ospedale di Camerino. Stando al relativo comunicato stampa, la donazione vuole essere testimonianza di rinnovato impegno e vicinanza della Fondazione alla comunità di Camerino e al territorio marchigiano, ma è soprattutto un modo per offrire l’opportunità all’ospedale di diventare un punto di riferimento per la diagnostica in ambito medicale per tutto il territorio circostante. Tutto questo, prosegue la nota, è stato possibile anche grazie al prezioso sostegno di Generali che ha deciso di donare attraverso il contributo dei suoi dipendenti che hanno devoluto 10 mila ore lavorative per il Fondo internazionale di Generali. “Durante l’emergenza Covid-19 ci siamo chiesti come poter essere utili con aiuti che potessero rappresentare una vera e propria implementazione delle strutture già presenti: per questo, abbiamo deciso di sostenere in particolare gli edifici ospedalieri di Camerino e Macerata”, ha detto Veronica Berti Bocelli. (segue) (Com)