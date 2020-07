Napoli: assessore Piscopo, con rendiconto trovata copertura finanziaria per progetti riqualificazione e manutenzione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seguito all'approvazione del rendiconto 2019, su proposta dell'assessore comunale all'Urbanistica Carmine Piscopo, la giunta ha approvato quattro delibere finalizzate alla realizzazione di progetti urbani integrati per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro". Lo ha reso noto il Comune di Napoli specificando che si tratta della "progettazione esecutiva per la riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli, che prevede la realizzazione di un Masterplan strategico e di otto progetti esecutivi, immediatamente cantierabili, per la riqualificazione dei principali percorsi turistici dell'area, i lavori di messa in sicurezza e restauro delle facciate della galleria della Vittoria fronte occidentale, la riqualificazione funzionale dei corpi scala di Taverna del Ferro, a San Giovanni a Teduccio e gli interventi di demolizione di manufatti abusivi". Piscopo ha spiegato: "Con l'approvazione del rendiconto 2019 trovano copertura finanziaria importanti progetti di riqualificazione urbana partecipata, come il Progetto per l'area Vergini - Sanità, interventi di manutenzione straordinaria del nostro patrimonio storico, come nel caso della Galleria Vittoria, ma anche di rigenerazione urbana come nel caso di Taverna del Ferro e di contrasto all'abusivismo edilizio". (Ren)