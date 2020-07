Campania: M5s, ospedale Agropoli ancora chiuso, basta slogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Castiello, Gaudiano e Cammarano hanno spiegato: "La struttura, in realtà, sarebbe pronta da tempo, ma l'unico limite consiste nella mancanza di personale e nella contrattualizzazione di alcune figure mediche. Nella giornata di ieri si è svolto anche un incontro tra l'Asl Salerno, il Comune e il nosocomio sulla carenza di organico, i farmaci e alcuni interventi strutturali in vista della riapertura". Quindi i senatori e il consigliere regionale campano del Movimento Cinque stelle hanno concluso così la loro nota: "A oggi, però, con profonda amarezza, verifichiamo la chiusura dell'ospedale, che non sarà completo nella struttura come quello chiuso nel 2013". (Ren)