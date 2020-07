Napoli: Ronghi (Cnal),De Magistris apra tutti i Parchi area metropolitana per impiego Bros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Magistris denuncia di dover tenere i parchi chiusi per mancanza di risorse economiche e di personale per la manutenzione del verde e poi respinge chi vuole aiutare a risolvere tali problemi. La Regione ha dato disponibilità e ha già approvato apposita delibera di impegno di spesa, per utilizzare i restanti lavoratori Bros del progetto Isola e il Comune di Napoli perde tempo. Non si capisce perché il sindaco di Napoli si oppone alla proposta di dare lavoro e aprire tutti i parchi alla città metropolitana". Lo hanno affermato in una nota il segretario generale Cnal, Salvatore Ronghi e Maurizio Attanasio responsabile Bros. Ronghi ha concluso: "Lo abbiamo detto e confermiamo: non daremo tregua al sindaco di Napoli, l'avvio del progetto dei parchi a verde deve iniziare prima delle elezioni per ridare ai cittadini le aree verdi attrezzate e per collocare a lavoro i disoccupati BROS dei progetti Isola 1 e Isola 2 che sono stati specificamente formati in materia ambientale". (Ren)