Piemonte: commissari straordinari grandi opere, Regione sollecita nomina del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di sollecitare la nomina da parte del governo di commissari straordinari per il completamento delle grandi opere strategiche, la Regione Piemonte ha convocato venerdì 3 luglio un incontro con i rappresentanti del mondo produttivo territoriale. Saranno presenti accanto al presidente Alberto Cirio, l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, alla Semplificazione Maurizio Marrone e alle Attività Produttive Andrea Tronzano. "Il Piemonte, come l’Italia tutta, sta ripartendo dopo la difficilissima fase di lockdown - sottolineano il presidente Cirio e gli assessori Gabusi, Marrone e Tronzano -. I nostri cantieri sono pronti per riprendere a lavorare in sicurezza e dare al territorio il loro contributo di sviluppo nella realizzazione di piccole e grandi opere. Proprio facendo riferimento a queste ultime abbiamo sollecitato l’intervento del ministro delle Infrastrutture De Micheli al fine di vedere nominati i “Commissari per le grandi opere”. Ci riferiamo in particolare a tre opere strategiche: il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, la realizzazione della Pedemontana piemontese e la TAV con le sue opere di compensazione. Il Piemonte non può permettersi ulteriori ritardi. Abbiamo bisogno di regole e poteri speciali per poter realizzare le opere in tempi immediati". Sarà, inoltre, l’occasione per iniziare ad affrontare un altro importante tema relativo al territorio piemontese e in particolare alla Città di Torino, vale a dire la ZLS (Zona Logistica Semplificata). (Rpi)