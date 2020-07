Abruzzo: Sospiri, su rendiconto approvato dalla giunta regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera ai 20 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese abruzzesi e per le partita Iva previsti nella legge 'Cura Abruzzo 2'. "Come previsto la misura finanziaria è contenuta nel rendiconto approvato dalla giunta regionale, che ha determinato un avanzo d'amministrazione complessivo di 37 milioni di euro già impegnabile. Ancora una volta abbiamo la conferma della bontà della norma approvata in Consiglio regionale che, insieme alla riprogrammazione dei fondi europei, ci permette di reimmettere liquidità nel nostro sistema economico duramente provato dall'emergenza sanitaria del Covid-19, ma che pure sosterremo in ogni modo al fine di garantire una ripartenza che non dovrà lasciare indietro nessuno". È il commento del presidente del Consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri all'esito dell'approvazione del rendiconto da parte della giunta Marsilio. "La nostra previsione era giusta e ha colto nel segno - ha ricordato Sospiri -. Quando, in pieno lockdown, mentre ancora aspettavamo di entrare nella Fase 2, abbiamo concepito la norma del Cura Abruzzo 2, abbiamo concentrato sforzi ed energie sull'erogazione dei contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese e sulle partite Iva, ovvero su quel mondo produttivo che poi rappresenta lo zoccolo duro della nostra economia regionale, fatta da piccole, ma forti realtà, capaci di resistere alle intemperie della vita". (segue) (Gru)