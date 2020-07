Abruzzo: Sospiri, su rendiconto approvato dalla giunta regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricordato che il Covid-19 era un'emergenza imprevista e imprevedibile, per certi versi peggio della Spagnola, che ha semplicemente fermato il mondo e dopo aver rilevato che per tre mesi l'intero sistema economico produttivo mondiale ha dovuto arrestare i motori, chiudersi in casa, e aspettare che l'epicentro della diffusione del virus passasse Sospiri ha aggiunto: "Per tutto questo mondo economico, la regione Abruzzo ha quintuplicato i suoi sforzi e, grazie all'impegno del governatore Marsilio e della sua giunta, siamo arrivati al Cura Abruzzo 2 prevedendo l'erogazione di contributi a fondo perduto, dunque somme che il mondo produttivo non dovrà restituire, ma potrà impiegare per risollevarsi e buttare il cuore oltre l'ostacolo. Nella legge avevamo previsto che, oltre alla riprogrammazione dei fondi europei, avremmo cofinanziato il fondo con una parte dell'avanzo derivante dal rendiconto, 20 milioni di euro. La previsione era perfetta, visto che l'avanzo derivante dal rendiconto è pari a 37 milioni di euro, oggi noi possiamo mettere a disposizione del nostro mondo produttivo una somma complessiva di circa 40 milioni di euro che immetteremo nel nostro mercato. Inizialmente - ha proseguito il presidente Sospiri - avevamo pensato di riuscire a definire il passaggio entro il 31 maggio scorso, ma ritengo che un minimo ritardo, comunque con un'emergenza Covid-19 ancora in corso, sia più che accettabile e rappresenti un ottimo risultato, fotografia dell'efficienza della giunta regionale". (Gru)